Polscy biskupi uderzają w Trzaskowskiego. "Pogarda dla chrześcijaństwa"

Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich odniosła się do "narzucanych na szczeblu samorządowym" wskazań Światowej Organizacji Zdrowia. Komunikat jest reakcją na wprowadzenie deklaracji LGBT+ przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Rodzice odpowiedzialni za wychowanie dziecka

Obowiązkiem samorządów ma być jedynie "zapewnienie instytucjom wychowawczym na swoim terenie warunków materialnych do funkcjonowania, a nie prawa do ingerowania w programy kształcenia i wychowania". Wytyczne WHO mają być "gwałtem na psychice dziecka, banalizacją sfery płciowej człowieka, co ma doprowadzić do nieszczęść w małżeństwie".