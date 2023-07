"Położyli się jak piesek". Morawiecki uderza w PO

Premier przekazał też, że dotarł do niego - jak mówił - dodatkowy dowód na to. - Chodzi o pismo, które skierował minister administracji i cyfryzacji we wrześniu 2015 roku do wszystkich wojewodów, gdzie wiedział, że grozi to ogromną przemocą, a jednak wzywał ich i domagał się od nich, żeby tworzyli dodatkowe miejsca dla nielegalnych imigrantów - powiedział Morawiecki.