Kłopoty z "cyfrową rewolucją". mObywatel nie działa

Jednocześnie zapewnił, że jest to bezpieczny system. - Jeżeli zgubimy telefon to po pierwsze, tak jak w przypadku karty kredytowej należy zadzwonić na naszą infolinię i zastrzec taki dokument, a po drugie możemy, i to jest najłatwiejszy sposób, zalogować się w dowolnym innym telefonie, bo ten dowód może być w jednym momencie tylko na jednym urządzeniu, także jeżeli się zalogujemy na jednym telefonie to automatycznie na drugim traci on ważność - wyjaśnił minister cyfryzacji.