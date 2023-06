Emeryci je pokochali. Teraz są zawsze pod ręką

Okazuje się, że w Polsce już ponad 413 tysięcy osób zdecydowało się na korzystanie z elektronicznej wersji legitymacji emeryta-rencisty. Jest to doskonałe rozwiązanie, które pozwala mieć ten dokument zawsze pod ręką, czyli we własnym telefonie komórkowym. Aby skorzystać z tej opcji, świadczeniobiorcy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) muszą jedynie dodać legitymację do zainstalowanej wcześniej w telefonie aplikacji mObywatel.