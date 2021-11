"Położył ten program". Posłanka żąda dymisji

- Michał Dworczyk powinien być zdymisjonowany już dawno. Nie tylko za maile, za tę całą mizerię moralną, którą te maile ujawniły. On powinien być odwołany za to, że położył Narodowy Program Szczepień. Okazuje się, że nie wystarczy czegoś nazwać "narodowym". Po prostu ten program nie wypalił - mówiła w programie "Newsroom" WP posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna. - Rząd wysyła miliony ulotek do Polaków, wmawiając im, że Polski Ład jest dobrym projektem. Tymczasem on podbije inflację i podniesie podatki. Natomiast nikt nie dostał nigdy żadnej ulotki edukacyjnej, informującej, troskliwej, życzliwej, takiej, która by ludzi wystraszonych, niewiedzących, namawiała do tego, że zaszczepienie się jest jedyną szansą na uratowanie życia swojego i innych - wskazała. Pytana, czy może w takim razie Donald Tusk powinien pojechać w teren i promować szczepienia, odparła: "My to robimy. Robimy to od półtora roku. Namawiamy wszystkich ludzi do szczepienia się".