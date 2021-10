WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Strefa Premium Najnowsze mariusz błaszczak + 2 marcin ociepaołtarze polowe Ewa Walas Dzisiaj, 18-10-2021 10:51 Błaszczak wstrzymał zakup polowych ołtarzy. Polityk PiS: "Chwała Bogu" Po fali krytyki, jaka pojawiła się w internecie po ujawnieniu dokumentów dotyczących zakupu polowych ołtarzy, szef MON Mariusz Błaszczak zdecydował się wstrzymać ten zakup i wydać przeznaczone na ten cel pieniądze na coś innego. Jego ruch skomentował w programie "Newsroom WP" Marcin Ociepa. - Chwała Bogu, również dla osób wierzących i dla mnie. Minister Błaszczak lubi wyłącznie rozsądne decyzje, ale proszę ją dobrze zrozumieć. To nie znaczy, że nie należy dawać środków na ołtarze polowe. Kwestia ordynariatu polowego i opieki duszpasterskiej ma istotne znaczenie. Wielu żołnierzy tego oczekuje, ale pan minister zdecydował, że inne wydatki są pilniejsze - stwierdził. Przypomnijmy, że zgodnie z komunikatem MON, pieniądze, które miały być przeznaczone na ten cel, zostaną wydane na kamery nasobne dla żołnierzy wspomagających ochronę polsko-białoruskiej granicy. Rozwiń decyzją ministra błaszczaka postęp … Rozwiń Transkrypcja: decyzją ministra błaszczaka postępowanie na zakup mobilnych ołtarzy polowych zostanie wstrzymane jak czytam na Twitterze Ministerstwa Obrony pieniądze które miały być przeznaczone na ten cel zostaną wydane na kamery nasobne dla żołnierzy na granicy polsko białoruskiej chwała Bogu Chciałoby się powiedzieć prawda pała wierzących na pewno czyli dla mnie w tym dla mnie istotne i uważam że dla mnie nie zjawię tam Ja tam jest dobrze zrozumieć to nie znaczy że nie należy udawać środki na ołtarze polowe dlatego że kwestia w ogóle ordynariatu po i pełnej opieki duszpasterskiej nad żołnierzami od informacją ale będzie naprawdę to są trochę pilniejsze wydatki ma merynosowy na grający mebel Szosa że zwiększenie więc będą wyniki tego oczekuje jasne opieki którą duszpasterski którą są objęci różnych wyznań Dodajmy i natomiast oczywiście pani se zdecydował że inne wydatki są