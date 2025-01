Ciężki los Koreańczyków z Północy u boku rosyjskich żołnierzy. Agencja Reutera udostępniła nagranie z serii ataków Ukraińców na pozycje wojskowych Kima pod Kurskiem. Ukraińcy przekazali, że podczas tej misji zabili co najmniej 21 Koreańczyków, którzy wspierają Rosjan na froncie. Na nagraniu widać momenty, w których armia z Północy wydaje się być słabo wyszkolona do walki, gdy dość łatwo daje się zaskoczyć Ukraińcom. Obrońcy Kijowa codziennie polują na żołnierzy Kima pod Kurskiem, a część z nich udało się już złapać do niewoli. Wojskowi z Korei Północnej są często wykorzystywani do niebezpiecznych zadań, takich jak przechodzenie przez zaminowane pola czy udział w frontalnych atakach, co skutkuje wysokimi stratami. Dodatkowo, bariery językowe i brak odpowiedniej koordynacji z rosyjskimi siłami pogarszają ich sytuację na polu bitwy.