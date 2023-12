Polowanie na Rosjan. Polski Krab nagrany w akcji

Polskie armatohaubice Krab odegrały ważną rolę w początkowej fazie wojny w Ukrainie. Najnowsze nagranie z frontu to dowód, że sprzęt z nad Wisły dalej sprawdza się na froncie. Tym razem żołnierze Zełenskiego pochwalili się nagraniem z obwodu donieckiego, gdzie nagrano w akcji polską broń. Wojskowi zmierzali na swoją pozycję, by przeprowadzić atak na rosyjskie okopy pod Donieckiem. W pewnym momencie widzimy kadr z wnętrza maszyny, gdzie członek załogi ładuje pociski artyleryjskie. Następnie ujęcie z drona pokazuje potężną siłę polskiej armatohaubicy w momencie ataku. Ukraińcy są zadowoleni z Krabów, co nie raz podkreślali już walcząc z armią Putina. Walki na froncie wykazały, że produkowane w Polsce lufy są tak dobrej jakości, że utrzymują zadowalającą celność nawet po kilkukrotnym przekroczeniu liczby strzałów. Wśród ważnych cech polskiej armatohaubicy Ukraińcy wskazują również na wysoką mobilność i możliwość strzelania z niej zmodyfikowaną amunicją. Co ciekawe, Kraby odegrały ważną rolę podczas obrony Bachmutu, dziesiątkując Rosjan zanim ci zajęli ruiny miasta. Polska przekazała Ukrainie 18 takich maszyn. Zadowoleni Ukraińcy w 2022 roku złożyli zamówienie u polskiego producenta na zakup kolejnych 56 armatohaubic.