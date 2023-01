Polowanie na Rosjan pod Bachmutem. Żołnierze Putina bez szans

Trzech Rosjan zostało samych na polu bitwy, a Ukraińcy nie mieli dla nich litości. Do sieci trafiło nagranie z obwodu donieckiego pod Bachmutem, na którym widać, jak trzech żołnierzy Putina próbuje schować się od ostrzału w ruinach garażu. Obrońcy Kijowa wszystko jednak obserwowali za pomocą drona, śledząc każdy ruch wroga. Tym samym najpierw uderzono w Rosjan z powietrza granatem 40 mm M430 HEDP przymocowanym do zwykłego drona. Miało to za zadanie wypędzić wojskowych Putina z tego miejsca, a gdy do tego doszło, dwukrotnie uderzono w pozycję wroga z ciężkiej artylerii. Takie działanie nie pozostawiło żadnych szans na przeżycie okupantów.