Polowanie na Rosjan. BMP-3 i jego załoga zrównane z ziemią

Podczas gdy Rosjanie zrzucają bomby na obiekty cywilne, Ukraińcy kontynuują swoją strategię i zadają bolesne ciosy armii Putina na froncie. Tym razem do sieci trafiło nagranie prosto z ukraińskiego drona kamikaze. Obrońcy Kijowa zauważyli wrogi wóz bojowy BMP-3 w obwodzie donieckim pod Bachmutem. Jak się później okazało, w tym miejscu trwał właśnie przeładunek amunicji i drobne naprawy pojazdu. Rosjanie nie spodziewali się, że zagraża im śmiertelne niebezpieczeństwo i nie zdążyli zareagować na czas. To ułatwiło zadanie żołnierzom Zełenskiego, którzy zrównali z ziemią rosyjski BMP-3 wraz z jego załogą. W wyniku uderzenia doszło do silnej eksplozji, którą poprzedziła detonacja zgromadzonej w BMP-3 amunicji. Co prawda, okupanci próbowali jeszcze zestrzelić drona kamikaze, jednak robili to na tyle nieudolnie, że ten doleciał do celu i zadał kolejny bolesny cios rosyjskiej armii.