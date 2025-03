Polowanie bronią z USA na Rosjan. Ukraińcy użyli amunicji kasetowej

Bezlitosne uderzenie w pozycję żołnierzy Putina na froncie. Ministerstwo Obrony Ukrainy udostępniło nagranie z momentu krwawego ataku na budynek, w którym Rosjanie mieli naprawiać pojazdy i trzymać tam pociski przeciwpancerne. Do uderzenia z zaskoczenia użyto systemu HIMARS od USA. Ukraińcy z 47. Brygady Zmechanizowanej najpierw uderzyli amunicją kasetową M26, a następnie na rosyjski cel spadł jeden z precyzyjnych pocisków M31. "Pan HIMARS wysłał prezenty dla okupantów. Kompania zwiadowcza 47. Brygady Zmechanizowanej odkryła warsztat, w którym okupanci naprawiali swój sprzęt" - brzmiał komunikat Ukraińców. HIMARS to jedna z najskuteczniejszych broni Ukrainy, która znacząco osłabiła rosyjską logistykę i przyczyniła się do sukcesów na froncie. Rosjanie próbują się bronić, ale mobilność i precyzja HIMARS sprawiają, że nadal jest to kluczowy element ukraińskiej strategii wojennej.