Polował na Polaków w Anglii. Tracili auta, bo zaufali Markowi C.

Sąd w Anglii nie miał wątpliwości

- Marek C. udowodnił, że jest osobą wyrachowaną i nieuczciwą. Przeprowadzka do nowego kraju może być trudna, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie praktyczne, jak choćby ubezpieczenie samochodu. Jego ofiary myślały, że znalazły legalnego brokera, w rzeczywistości natknęli się na oszusta. Wiele jego ofiar zostało zatrzymanych przez policję i straciło auta, bez wątpienia było to dla nich niezwykle stresujące doświadczenie. Mam nadzieję, że werdykt sądu to jakaś forma zemsty za to, przez co musieli przejść oszukani przez niego ludzie - powiedział detektyw Peter Gartland, cytowany przez stronę internetową londyńskiej policji.