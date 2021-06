Zmiany w wykazie lektur szkolnych. Więcej Jana Pawła II i "Raport" Pileckiego

Projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie zmian w wykazie lektur szkolnych został już skierowany do konsultacji. "Zmiany wynikają z potrzeby pełniejszej korelacji wykazu lektur z celami kształcenia określonymi w podstawie programowej" - tłumaczy resort. Co więc zniknie z kanonu? Np. poezja Marcina Świetlickiego i książki Rafała Kosika. Będzie za to więcej Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego.