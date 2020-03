WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze włochy + 2 marketkoronawirus Klaudiusz Michalec 25-02-2020 (18:09) Polka apeluje do rodaków. Zdradza prawdę o koronawirusie we Włoszech Czy można jechać do Włoch? To pytanie zadają sobie ci, którzy wybierają się na urlop. MSZ wciąż nie zaleca podróżowania na północ kraju.... Rozwiń Telefony w głównym inspektoracie s … Rozwiń Transkrypcja: Telefony w głównym inspektoracie sanitarnym wciąż się urywają lęk niezrozumiały Natomiast Tlenki Kasi jest możliwe że w najbliższym czasie Jakaś taka globalna Centralna infolinia teraz pewnością by się przydała bo Przybywa osób które Przerażony wizją wyjazdu do NFZ wciąż nie zaleca podróżowania na północ To właśnie tam od kilku dni przebywa zarażonych koronawirus Cztery regiony które Dzisiaj Monika To są takie regiony gdzie Mówi Nie mów Nie jedź Niepewne I nie chodzi tylko o to że może Że jest to rejon zagrożony Ale też chodzi o Nie wiemy na przykład czy władze włosy Zara Nie zamknął nas Miasteczko już teraz kilkanaście gmin włoskich jest odciętych od świata 50 000 ludzi nie może opuszczać swoich miejsce zamieszkania zamknięte są Uczelnie odwołane są imprezy Zorganizowana teczkę Muszę przyznać że mam Przez przypadek w domu Alkohol Jakoś zorganizowali Absolutnie Po pracy Policja sprawdza wszystkie samochody Które chcą przedostać się do tak zwanych czerwonych Czyli małych miasteczek na północy Halo pracują dla firmy informatycznej która zamknęła twoje biuro w Mediolanie i zmusiła kolegów do pracy w do Jestem już wystarczająco zaniepokojony martwię się ponieważ Sytuacja jest poważna Nie bardzo poważna ale na pewno po Świadczy o tym chociażby ten obraz Panika Tak Że ludzie w Mediolanie i okolicach wykupują niemal wszystko co jestem Marek Robią zapasy na wypadek i jeszcze większego rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie w Potwierdza to Polka pracująca Od kilkunastu lat w Sytuacja jest poważna Ale nie uważam że należy wpadać w taką Supermarkecie Muszę od kiedy pierwsza wiadomość tak naprawdę Sklepy są Moim sklepie od soboty do wczoraj Golonki nie było cukru nie było makaron Mimo że wirus zaczął rozprzestrzeniać się na północy Przypadek zachorowania odnotowano również nas Koronawirus pojawił się też w Toskanii badania potwierdziły go u mężczyzny który wrócił niedawno z Kinga Pacjent który jest chory powinien Wyjeżdżacie na urlop do Pacjent chory generalnie nie powinien wyjeżdżać na urlop nawet zdrowy nie powinien W te miejsca które OK O której O której głosi komunikat Natomiast Jeżeli jedzie W inne miejsca Czy w inne miejsca Europy To niebezpieczeństwo jest znikąd Biura podróży na razie wycieczek do Włoch nie odwołuj Choć jak zapewniają cały czas monitorują sytuację W tym okresie zarezerwować W obecnej sytuacji ty masz do północnej części Ci którzy wracają z Nie powinni wpadać w panikę co innego z osobami które były na północy kraju i my Objawy gry I będą To przypomnijmy takie OBI Wysoka temperatura Duż Kasze Temperatura powyżej 30 Spadki powinny się zgłaszać niedobrze Nie do specjalisty medycyny Na izby przyjęć Oddział zakaźny w Bo niebezpieczeństwo Że to jest koronawirus jest dalej Dalej Co chciałbym tutaj stało Te do określone badania potwierdzają czy dana osoba jest zarażona Korona wirusem mimo wszystko na Zachować spokój Się boi na temat No warto powiedzieć że Jeszcze wiele rzeczy może My tego nie wyklucza mycia Na razie w Polsce nie potwierdzono żadnego przypadku koronawirusa Klaudiusz Michalec Wirtualna Polska