Te nagrania wywołały burzę. Opinia Polaków zaskakuje

64 proc. badanych wskazało, że w zachowaniu Sanny Marin nie było nic złego i to jej sprawa, co robi w wolnym czasie. Zdaniem 11 proc. niedopuszczalne jest rozpowszechnianie nagrań z prywatnego życia polityków. Zaledwie 5 proc. ankietowanych oceniło, że to zachowanie fińskiej premier było oburzające i całkowicie niedopuszczalne. 20 proc. nie potrafiło ocenić jej zachowania.