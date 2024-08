Polityka wróciła do parlamentu? "Kaczyński 'przekupywał' posłów"

Coraz częściej dochodzi do spięć w koalicji rządzącej. Prowadzący przytoczył wypowiedzi ekspertów, którzy twierdzą, ze koalicjanci chcą się odróżnić od Koalicji Obywatelskiej. W nawiązaniu do tego prowadzący program "Newsroom" WP Paweł Pawłowski zapytał posłankę Polski 2050 Barbarę Oliwiecką, czy na tej walce o podmiotowość nie korzysta Prawo i Sprawiedliwość. - Chyba nie korzysta, bo ostatnie badania pokazują, że spadają im sondaże - odparła. Podkreśliła, że jest bardzo spokojna o koalicję. - Polityka wróciła do parlamentu - stwierdziła posłanka. Tłumaczyła, że w czasach rządu PiS-u władza ustawodawcza również nie miała za wiele do powiedzenia. - Jarosław Kaczyński "przekupywał" posłów, chociażby Suwerennej Polski czy wcześniej Porozumienia najróżniejszymi funduszami, aby zapewnić większość dla pomysłów jego rządów - stwierdziła Oliweicka. Według posłanki Polski 2050 "teraz mamy normalny demokratyczny spór". - To jest bardzo dobra droga, to jest uzdrowienie władzy ustawodawczej - podsumowała.

