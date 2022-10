Polityk Ziobry uderza w Trzaskowskiego. "Dyplomatołek"

Rząd proponuje, by samorządy zajęły się dystrybucją węgla. Lokalni włodarze odpowiadają tymczasem, że to nie leży w zakresie ich kompetencji. - Mi, jako politykowi, szczerze mówiąc nie podoba się ta cała dyskusja (….). Zadaniem wszystkich polityków, niezależnie którego szczebla, jest dbanie o mieszkańców i rozwiązywanie ich problemów, a dziś problemem jest sytuacja na rynkach energetycznych - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Patrycjusz Wyżga przytoczył wpis Rafała Trzaskowskiego, który komentując pomysł rządzących napisał, że jest to "przerzucanie na samorządy odpowiedzialności za własne zaniedbania". Gość WP przekonywał, że Trzaskowski był jednym z tych polityków, którzy nie sprzeciwiali się budowie gazociągu Nord Stream II, nazywając go "prywatnym przedsięwzięciem". Zdaniem Ozdoby obecny kryzys energetyczny to konsekwencja takiego podejścia. - Nie lubię mocnych określeń, ale prezydent Trzaskowski jest "dyplomatołkiem". To najłagodniejsze określenie - oświadczył. Ozdoba mówił też, że Solidarna Polska krytykowała odchodzenie od węgla, realizowane również przez rząd Zjednoczonej Prawicy. - Patrzę na problem węgla w składach jako na coś, co można było przewidzieć. Solidarna Polska mówiła o tym dużo wcześniej - podkreślił.