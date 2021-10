Polityk wypunktował opozycję. Wzburzyły go słowa Hołowni

Trwa kryzys migracyjny na granicy Polski z Białorusią. Zdaniem Szymona Hołowni "to, co robi rząd PiS, to prezent dla Łukaszenki". Na zarzuty lidera Polski 2050 odpowiedział wiceminister Artur Soboń. - Prezentem dla Łukaszenki jest zachowanie posłów opozycji, którzy zachowywali się w sposób nieodpowiedzialny - podkreślił w programie "Newsroom" WP poseł PiS. Jak dodał wiceminister aktywów państwowych, "Szymon Hołownia wpisuje się w retorykę podziałów". - Mam wrażenie, że dziś chodzi o bezpieczeństwo nie tylko Polski, ale i Unii Europejskiej - zaznaczył polityk. Poseł PiS nazwał też działania Łukaszenki "prowokacjami wrażliwymi moralnie". - To, że Polska nie ulega, rozpoznaje te osoby (migrantów - red.), wskazuje ich związki z państwem rosyjskim, czasem ruchem terrorystycznym Państwa Islamskiego, pokazuje też różnego rodzaju prowokacje i sama nie daje się sprowokować, jest - na razie - sukcesem polskich służb - dodał Artur Soboń.