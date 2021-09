Polityk Solidarnej Polski o Unii Europejskiej. "Jest nieprawdopodoną wartością"

Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba odniósł się w programie "Newsroom" WP do wypowiedzi swojego partyjnego kolegi posła Janusza Kowalskiego, który stwierdził, że Polska traci na członkostwie w UE i jeśli nadal tak będzie, to on zagłosuje za opuszczeniem Wspólnoty. - W Solidarnej Polsce mamy różne podejścia do sprawy członkostwa w Unii Europejskiej - powiedział Ozdoba. - Chodzi o to, żebyśmy postrzegali Unię Europejską jako Wspólnotę, która jest nieprawdopodobną wartością, ale wtedy, kiedy przestrzegamy polityki europejskiej, polityki traktatowej i nie pojawiają się czynniki, które doprowadzają do ubóstwa energetycznego, czyli handel emisjami, spekulacyjne cele obciążające sektor energetyczny, ciepłowniczy i tak naprawdę wszystko - wyjaśnił polityk. Ozdoba skomentował również słowa Radosława Sikorskiego, który oceniając raport Patryka Jakiego na temat kosztów członkostwa Polski w UE, stwierdził, że każdy, kto kłamie na ten temat, jest zdrajcą. - Na pewno jest czymś niepokojącym, że były minister spraw zagranicznych nie rozumie debaty na temat czynników ekonomicznych, czyli nad tym, jak Polska zyskuje, jak zarabia i nad tym, jak polskie składki wracają do Polski - stwierdził wiceminister.