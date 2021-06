Poseł od Gowina bardzo ostro o Nowym Polskim Ładzie. Nie cackał się

- Jeśli w momencie, w którym jesteśmy po kolejnej fali koronawirusa, chcemy po pierwsze dorżnąć tych Polaków, którzy cechują się przedsiębiorczością, po to, żeby tworzyć nowe twory biurokratyczne i żeby w sposób centralistyczny decydować o przekazaniu pieniędzy na służbę zdrowia, to uważam, że jest to krok w bardzo złą stronę. Powrót do PRL - mówił o Nowym Polskim Ładzie Michał Wypij z Porozumienia (KP PiS) w programie "Tłit". Jak podkreślił, w Polskim Ładzie "oprócz rozwiązań bardzo złych są też rozwiązania bardzo dobre, zwłaszcza te, które zgłaszało Porozumienie". - Postulat kwoty wolnej od podatku, waloryzacja drugiego progu podatkowego, społeczna inicjatywa mieszkaniowa - to postulaty Porozumienia, elementy, które należy wprowadzić i będziemy je z całą pewnością popierać. Ale nie możemy popierać rozwiązań, które są szkodliwe - podkreślił Wypij.

