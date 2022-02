Polityk PO reaguje na apel premiera: "To jest schizofrenia"

W czwartek premier Mateusz Morawiecki po raz kolejny wypowiedział się o napiętej sytuacji wokół granic Ukrainy. - Putin miał nadzieję na podziały na Zachodzie w ramach NATO, w ramach UE, natomiast zetknął się z bardzo zjednoczoną reakcją, zjednoczonym głosem, z działaniami dyplomatycznymi - oświadczył szef rządu. Jego działania skrytykował wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk. - To jest schizofrenia i hipokryzja. Jak premier, który przez 6 lat niszczył zgodność w Unii Europejskiej, może dziś nawoływać do jedności? - pytał polityk opozycji w programie "Tłit" WP. Tomczyk odniósł się też do czwartkowych rozmów Donalda Tuska z byłymi prezydentami i generałami. - Najlepsi specjaliści w Wojsku Polskim. Ci wszyscy ludzie zostali wyrzuceni przez Antoniego Macierewicza. Dziś wszelkie raporty pokazują, że polska armia jest o wiele słabsza, niż była kiedyś - przekonywał poseł.