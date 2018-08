Polityk PiS wreszcie to powiedział. "Przynależność do PZPR nie dyskwalifikuje"

Poseł PiS Tomasz Latos krytykuje Hannę Gronkiewicz-Waltz za to, że dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawa Ewa Gawor w czasach PRL pracowała w MSW. Inaczej ocenia już jednak swoich partyjnych kolegów, którzy należeli do PZPR.

- Patrząc na to wszystko, co robi pani prezydent, nie jestem zdziwiony, że pani Gawor zajmuje takie stanowisko. To tylko pokazuje, że Hanna Gronkiewicz-Waltz nie kontroluje niczego wokół siebie. Osoby takie jak Ewa Gawor nie powinny pełnić ważnych funkcji w urzędzie miasta – mówi Wirtualnej Polsce Tomasz Latos.

Tomasz Latos z PiS uważa, że to za daleko posunięta propozycja. - Nie jestem aż tak radykalny – mówi. Zapytaliśmy go, czy jego opinia wynika z tego, iż w szeregach jego partii są politycy, którzy należeli do PZPR, m.in. Stanisław Piotrowicz, Wojciech Jasiński, Karol Karski. - Nie pracowali w takich instytucjach, jak pani Gawor. Ona zajmowała ważne stanowisko – odpowiada Latos. Zapytany o to, czy przynależność do PZPR dyskwalifikuje, odparł: - Nie. To zależy, kto co robił w poprzednim systemie.