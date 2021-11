Polityk PiS: Tusk robi bardzo dużo, żeby pieniędzy nie było

Polska cały czas czeka na odblokowanie unijnych środków na Krajowy Plan Odbudowy. Czy te pieniądze w końcu do nas dotrą? - Niestety, bardzo wielu polityków, z panem Budka, z panem Tuskiem, na czele z politykami PO, robi wiele, by tych pieniędzy nie było - odparł gość programu "Newsroom" w WP wiceszef resortu spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. - Do komisarza ds. sprawiedliwości Didiera Reyndersa piszą konsekwentnie tacy politycy jak Tusk, jak Budka, jak posłowie do Parlamentu Europejskiego z Platformy Obywatelskiej. Wprost piszą, że apelują do Komisji Europejskiej, by nie wypłacała Polsce pieniędzy. Więc jeżeli ktoś się stara o to, by Polska nie dostała pieniędzy, a potem obłudnie mówi, że tych pieniędzy może nie być, to pretensje Polacy powinni mieć przede wszystkim do osób, które o to walczą. Jeżeli ktoś stara się, żeby Unia Europejska Polsce pieniędzy nie wypłacała, to wyborcy, mam nadzieję, rozliczą taką osobę przy urnach - mówił wiceminister Jabłoński. - W żadnym innym kraju UE, a wiele krajów ma spory z KE, przed TSUE, jest wiele państw, które nie wykonują nawet kilkunastu wyroków TSUE, opozycja nie domaga się, by jego kraj został pozbawiony pieniędzy. Żaden inny kraj nie ma takiej opozycji - ocenił Paweł Jabłoński.