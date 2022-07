Polityk PiS odpowiedział na ultimatum Kukiza. "Są ważniejsze problemy"

Paweł Kukiz oświadczył we wtorek, że jeżeli do końca września Prawo i Sprawiedliwość nie uchwali ustawy o sędziach pokoju, to posłowie jego ugrupowania przestaną głosować tak, jak partia rządząca. - Myślę, że w tym momencie jest dużo więcej i bardziej palących problemów, którymi powinniśmy się zająć, czyli kwestia budżetów gospodarstw domowych i wsparcia tych, którzy mogą być wykluczeni energetycznie - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł PiS Rafał Bochenek. - Uważam, że ustawa o sędziach pokoju, z uwagi na kwestie koalicyjne, powinna być poddana dyskusji na pewno w ramach naszego klubu i na forum parlamentu - dodał.