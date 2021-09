Polityk PiS o najnowszym sondażu: to dobry prognostyk

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory parlamentarne, na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 35,6 proc. ankietowanych - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. W porównaniu do badania sprzed dwóch tygodni PiS traci niecały punkt procentowy. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, która zyskała 0,7 proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Zagłosowałoby na nią 23 proc. ankietowanych. Co na to wiceminister kultury Jarosław Sellin (PiS)? - Satysfakcjonuje mnie to, że od 7 lat nie tylko wyborach, ale we wszystkich sondażach cały czas niezmiennie moje środowisko polityczne zajmuje pierwsze miejsce - i w wyborach, i w sondażach. To jest dobry prognostyk na najbliższe wybory. Chcemy te wybory wygrać, udowodnić, że zasługujemy na to, by ponownie powierzyć nam odpowiedzialność za władzę w Polsce - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.