Polityk PiS ma egzaminować instruktorów. Sam stracił prawo jazdy 12 lat temu

Bardzo nietypowa sytuacja w Opolu. Tamtejszy wojewoda Adrian Czubak powołał do egzaminowania instruktorów jazdy swojego doradcę i jednocześnie radnego PiS Arkadiusza Sz. Problem w tym, że radny od 12 lat sam nie ma prawa jazdy.



Arkadiusz Sz. został powołany do komisji sprawdzającej kwalifikacje osób odpowiedzialnych za szkolenie kierowców 24 stycznia. Pech chciał, że dwa dni później 26 stycznia zaparkował zbyt blisko przejścia dla pieszych przy komendzie policji w Nysie.

Zawiesił członkostwo w PiS

Sprawa trafiła do prokuratury. Gdy wszystko wyszło na jaw, Arkadiusz Sz. wziął urlop i zawiesił swoje członkostwo w PiS. Jak czytamy na stronach "NTO", Opolska Prokuratura Okręgowa blisko dwa tygodnie temu zwróciła się do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu o przeniesienie postępowania prowadzonego w sprawie polityka prawicy poza województwo opolskie.