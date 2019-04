Prawo Jazdy 2019: kierowcy muszą się nastawić na kilka ważnych zmian. Sprawdź, czego będą dotyczyć

Prawo Jazdy 2019: polscy kierowcy muszą przygotować się na kilka istotnych zmian, które wejdą w życie jeszcze w tym roku. Zobacz, czego dotyczą.

Prawo Jazdy 2019 – istotne zmiany

Jedna z podstawowych zmian, o której jest głośno od co najmniej roku, dotyczy egzaminów na prawo jazdy . Wiadomo, że ma dotyczyć zarówno instruktorów nauki jazdy, jak i egzaminów oraz przyszłych kierowców, współpracujących z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego . Według doniesień medialnych projekt ustaw o zmianach w prawie jazdy jest już przygotowany. Obecnie trwają konsultacje z reprezentantami nauki jazdy i egzaminatorami. Jest duża szansa, że gotowy projekt trafi pod obrady Sejmu i Senat jeszcze w 2019 roku.

Prawo Jazdy 2019 – problem ze zdawalnością egzaminu na prawo jazdy

Nie da się ukryć, że większość wpłat do Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego to właśnie opłaty pochodzące z egzaminów na prawo jazdy. Według raportu NIK z 2016 roku, aż 88 proc. dochodów WORD-ów pochodzi z egzaminów, z czego aż 70 proc to egzaminy poprawkowe. W wypowiedzi dla TVN24 poseł PiS, Jan Mosiński, określił zaistniałą sytuację patologiczną. Stwierdził, że ośrodki powinny być finansowane z budżetu państwa, a wynagrodzenia egzaminatorów należałoby określić odgórnie, bez względu na ilość przeprowadzonych egzaminów. Wiadomo, że projekt zmian finansowania egzaminatorów jest już gotowy, a obecnie trwają dyskusje z przedstawicielami środowisk instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów. Następnych kroków, wraz ze złożeniem projektu w Sejmie oraz głosowania, możemy oczekiwać jeszcze w bieżących roku.