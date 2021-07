Polityk PiS cieszy się na powrót Tuska. Podał powód

- Nie ukrywam, że powrót Donalda Tuska jest dla nas korzystny dlatego, że nie można teraz udawać, że on nie miał możliwości rządzenia państwem - powiedział w programie "Newsroom WP" europoseł PiS Patryk Jaki. Agnieszka Kopacz pytała go o najnowszy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski. Liderem jest Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 35,2 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 21,3 proc. (wzrost o 6,6 proc.). To jedno z pierwszych badań poparcia dla partii politycznych po tym, jak Donald Tusk ogłosił swój powrót do krajowej polityki. - "Efekt Tuska" zaczyna działać, ale na opozycji. Żadnego dodatkowego głosu formacje opozycyjne nie dostają, tylko przelewają z jednego kubełka do drugiego - ocenił Jaki, pytany o wyraźny wzrost notowań Koalicji Obywatelskiej. Przekonywał, że za rządów Zjednoczonej Prawicy Polska rozwija się lepiej niż wtedy, gdy rządziła PO z Tuskiem w roli szefa rządu. Według Jakiego od tego czasu znacznie spadło bezrobocie i poziom ubóstwa. Wzrosła z kolei płaca minimalna oraz poziom PKB. - W tych konkurencjach Donald Tusk nie ma żadnych szans w porównaniu z naszymi rządami. Widać, że jakość rządzenia w Polsce się znacząco podniosła - oświadczył polityk.