Polityk PiS chce rewolucji internecie. W tle bulwersująca sprawa

Wirtualna Polska i "Superwizjer" TVN opublikowały reportaż dotyczący bulwersującej sprawy hejterskiego konta. Jego administrator używał zdjęcia oraz posługiwał się imieniem i informacjami z życiorysu pracownicy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Kobieta zaprzecza, że to ona odpowiada za hejterskie treści, ale dotąd nie złożyła w tej sprawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. O sprawę, także w kontekście działań Prokuratury Generalnej, w programie "Tłit" pytany był szef wyborczej kampanii PiS - Tomasz Poręba. Choć unikał jednoznacznej odpowiedzi, deklarował potrzebę zmiany prawa - Nikt w sieci nie powinien być anonimowy. Sam doświadczam brutalnego hejtu i uważam, że coś z tą sprawą trzeba w Polsce zrobić. I to nie tylko w tej konkretnie sprawie. To powinno być duże zadanie dla klasy politycznej. Mnie to osobiście bulwersuje. Musi być w Polsce uregulowana anonimowość w sieci. To niszczy ludzi. Mamy realny problem - mówił Poręba.