Polityk odpowiada prezydentowi. "Syty głodnego nie zrozumie"

- Syty głodnego nie zrozumie. Władza jest syta, lud jest głodny. Jest to pouczanie z perspektywy bardzo komfortowej. Dużo lepiej by prezydent zrobił, gdyby przedstawiał pakiet rozwiązań antyinflacyjnych - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Gość programu "Tłit" Wirtualnej Polski był pytany o słowa Andrzeja Dudy, który polecił Polakom, by "zacisnęli zęby". - Poruszyłem temat bezpieczeństwa żywnościowego na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent był mi wdzięczny, że zasygnalizowałem ten temat. Myślę, że teraz go zgłębia - dodał Kosiniak-Kamysz.

Rozwiń