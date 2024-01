Polityczny chaos ws. Kamińskiego i Wąsika. Polacy wskazują winnych

- Moim zdaniem wszystko zaczęło się od Andrzeja Dudy. Od ułaskawienia w 2015 roku - przyznał mężczyzna, zapytany o to, kto jest odpowiedzialny za obecny chaos polityczny w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Polacy wydali "werdykt" i wskazali winnych w sondażu WP. Najwięcej, bo 34,4 proc. ankietowanych, odpowiedziało w badaniu, że winę ponoszą Jarosław Kaczyński i PiS. 25,8 proc. wskazało Donalda Tuska i obecny rząd, a 20,3 proc. - Andrzeja Dudę. Swoje zdanie mają w tym temacie mieszkańcy Białegostoku, których reporter WP Marek Goraczak zapytał o odpowiedzialnych za obecny kryzys konstytucyjny. Wśród rozmówców WP dominują trzy nazwiska: Kaczyński, Duda i Tusk. - Nie można robić azylu z Pałacu Prezydenckiego - przyznała jedna z mieszkanek stolicy Podlasia. - Duda i Kaczyński winni, bo oni boją się o swoje stołki. Niestety, kasa się zmniejszy, a oni boją się o swoje korupcje. Nowy rząd robi dobrze - dodała emerytka. - Jestem mocno zdegustowany postawą nowego rządu i całej tej brygady, która nazywa swoje działania praworządnością - rzucił inny przechodzień, atakując Tuska. - Poprzednia władza, przez osiem lat zniszczyli wszystko - stwierdził kolejny mieszkaniec Białegostoku, nawiązując do PiS. - Kaczyński nie siedzi w sądzie. Jeżeli sądy nie potrafią tego ułaskawienia wytłumaczyć, to co Kaczyński ma do tego - przyznał inny emeryt, broniąc prezesa Prawa i Sprawiedliwości.