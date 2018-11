Polityczne puzzle w opozycji. "Młodzi" walczą ze "starymi", w tle Tusk i... dyktafony

Po stronie opozycji już zaczynają się układanki przed cyklem wyborczym lat 2019-2020. W PSL trwa konflikt między "młodymi" a "starymi". Ci pierwsi chcą dołączyć do Koalicji Obywatelskiej, drudzy - startować pod własnym szyldem.

Młodzi z PSL liczą na Tuska, "starzy" - nie do końca (PAP, Fot: Leszek Szymański)

Wiceszef klubu PSL, były minister rolnictwa Marek Sawicki mówi Wirtualnej Polsce: - Rzeczywiście trwa u nas ostry spór i toczą się gorące dyskusje na temat tego, czy iść do wyborów z Platformą i Nowoczesną, czy zostać przy własnym szyldzie. Młodzi patrzą na to matematycznie. Chcą iść z liberalną opozycją, liczą, ilu da się wprowadzić dzięki temu posłów, ale zapominają o tradycji. Twardo stoję przy tym, żeby PSL szło do wyborów jako suwerenny byt. Nie możemy roztopić się w PO.

Polityk ludowców z frakcji "młodych". - "Starzy", jak Marek, będą stać przy swoim do końca. Ale młodsze pokolenie PSL jest przekonane o tym, że start razem z Koalicją Obywatelską nie tylko jeszcze bardziej zwiększy możliwości powstrzymania PiS, ale pozwoli nam wprowadzić większą liczbę naszych ludzi zarówno do Parlamentu Europejskiego, jak i do Sejmu. To pragmatyka.

Inny rozmówca: - Władkowi Kosiniakowi marzy się pierwszy wielki sukces od czasu Stanisława Mikołajczyka. Jest zdeterminowany, by wprowadzić do Sejmu posła z Warszawy. I liczy okręg po okręgu, ilu dałoby radę "dowieźć" ludowców na Wiejską, startując z list Koalicji Obywatelskiej. Młodzi liczą, że około 50 posłów. Przeszacowują, ale wiedzą, że pod własnym szyldem PSL może do Sejmu nie wejść w ogóle.

Z Tuskiem czy bez Tuska

Jeśli w PSL zwycięży koncepcja "starych" - a więc własny szyld, bez bratania się z liberałami z PO i Nowoczesnej - zacznie się kuszenie.

"Starzy" ludowcy łowią wśród konserwatywnych posłów i senatorów i - jak słyszymy - są gotowi zaoferować im nawet pierwsze miejsca na listach - zarówno w wyborach europejskich, jak i do Sejmu i Senatu.

- Jesteśmy partią centrowo-konserwatywną. Udało się nam przyciągnąć senatora Jana Filipa Libickiego, który wstąpił do naszego klubu parlamentarnego. Rozmawiałem z Markiem Biernackim [były minister w rządzie PO-PSL, został wyrzucony z PO na początku roku po głosowaniu ws. aborcji - przyp. red.], będę z nim rozmawiał dalej - przyznaje Marek Sawicki.

Były minister rolnictwa twierdzi, że PSL - startując pod własnym szyldem w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego - jest w stanie wprowadzić 4-5, a może nawet większą liczbę europosłów.

Z kolei młodzi twierdzą, że PSL absolutnie powinien wejść w "europejsko-parlamentarny" sojusz z Koalicją Obywatelską - najlepiej pod patronatem Donalda Tuska.

- Tyle że Tusk nie wróci, znam go dobrze. Ten człowiek jest szefem Rady Europejskiej, jego nie interesuje "równanie w dół" - twierdzi w rozmowie z WP Sawicki.

Dyktafony, wszędzie dyktafony

Przyszłoroczna "podwójna elekcja" już dziś zajmuje myśli ludowców, choć na razie PSL ma inny ból głowy - kwestię koalicji samorządowych.

PiS nieustannie kusi radnych PSL i namawia ich do wchodzenia w "terenowe" koalicje. W wielu powiatach się to udaje - wbrew woli partyjnej centrali PSL. Bezwględny zakaz wchodzenia w sojusz z partią Kaczyńskiego działacze PSL mają w sejmikach - choć i tu politycy PiS walczą o dusze ludowców.

"Gazeta Wyborcza" opisuje dwa znamienne przypadki.

Pierwszy: PiS oferuje stanowiska w Enerdze, Orlenie i PGE radnym PSL, bo... potrzebuje jednego radnego, by przejąć władzę w największym i najbogatszym województwie.

Drugi: Dariusz Męczykowski z PSL stara się wyciągać radnych sejmiku z Koalicji Obywatelskiej, aby utworzyć koalicję z PiS, która miałaby przejąć władzę na Pomorzu - bastione liberałów z PO.

Jest jeszcze jeden "przypadek": radny PSL, Mirosław Lubiński z Dolnego Śląska, który - zdaniem PSL - "sprzedał się PiS-owi" i za "frukta" dołączył do koalicji z działaczami partii Kaczyńskiego.

Ale ludowcy też nie próżnują. Do jednego z polityków PiS mieli ostatni zgłosić się radni z PSL i oferować gotowość wejścia w koalicję w zamian za "jakieś stanowiska". Ów polityk PiS ludowców - mówiąc kolokwialnie - "wysłał na drzewo", bo - jak był przekonany - owi radni mieli to spotkanie... potajemnie nagrywać.

Jak widać taśmy, podsłuchy i knowania na stałe weszły już do polskiej polityki jako podstawowe "narzędzia" do jej uprawiania.