Polityczne przesłanie z Watykanu. Papież podkreśla wartość różnorodności

Centralnym tematem papieskiego orędzia na święta Bożego Narodzenia były stosunki międzyludzkie, globalne kryzysy i wojny. Komentatorzy nazwali jego słowa politycznym przesłaniem, podkreślając słowa o bogactwie, które wynika z różnic.

- Dlatego moje życzenie dobrych Świąt Bożego Narodzenia są życzeniami braterstwa. Braterstwa między ludźmi każdego narodu i kultury. Braterstwa między ludźmi różnych idei, ale zdolnych do wzajemnego szacunku i słuchania drugiego - mówił papież Franciszek.

- Braterstwa między ludźmi różnych religii. Jezus przyszedł, aby objawić oblicze Boga wszystkim, którzy go szukają - podkreślił.

Nawiązując do narodzin Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, niosącego chrześcijanom pokój, Ojciec Święty domagał się jeszcze intensywniejszych zabiegów na rzecz rozwiązania konfliktów szczególnie na Bliskim Wschodzie.

- Izraelczycy i Palestyńczycy powinni znów podjąć dialog, by zakończyć konflikt trwający już od 70 lat, który "rozdziera kraj" - upominał papież Franciszek.

Jako zwierzchnik Kościoła katolickiego zaapelował do międzynarodowej społeczności o większe zaangażowanie na rzecz politycznego rozwiązania konfliktu syryjskiego. - Trzeba zakończyć podziały i realizację partykularnych interesów, aby syryjscy uchodźcy znów mogli powrócić do ojczyzny i mogli tam żyć w pokoju - mówił do tysięcy zebranych.