Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 Jarosław Gowinadam lipiński oprac. Anna Kozińska 1 godzinę temu Polityczna groźba. Jarosław Gowin reaguje - Nie o to chodzi, że pan Gowin ma plan, żeby gdzieś przejść z Prawa i Sprawiedliwości, ale jak dojdzie do pewnych napięć, to my mamy plan,... Rozwiń kiedy słyszy pan wypowiedzi na klu … Rozwiń Transkrypcja: kiedy słyszy pan wypowiedzi na kluczowych polityków Prawa i Sprawiedliwości takiej wiceprezesa pis-u Adama Lipińskiego który powiedział to nie chodzi o to że Gowin ma plan aby gdzieś przejść ale jak dojdzie do nas My mamy plan aby przeszedł do innej formacji No ja tutaj taką nutkę groźby jednak słyszę w tych wypowiedziach politycznej Ja rozumiem że w moje działania mogą części policzków zjednoczonej prawicy się nie podobać dlatego że istnieje oczywisty spór co do terminu 10 maja czy szerzej co do terminu majowego wszystkie moje działania obliczane są na to żebyśmy ale możliwe że to jest kołysanie się na to zjednoczonej prawicy panie premierze Adam Lipiński mówi że wpisanie się scenariusz ostrej konfrontacji z pis-em musi mieć swoje konsekwencje to jest sprawa oczywista pan Ryszard Terlecki szef klubu parlamentarnego PiS u mówi o pana chorych ambicjach mówi o tym że jeśli posłowie porozumienia zachowują się nieodpowiedzialnie trzeba będzie współpracy urządzić zupełnie na nowo No ja rozumiem że to jest groźba polityczne polegające na to nie zagłosuję cię tak jak chcę tego pisać no to was po prostu w zjednoczonej prawicy już nie będzie panie redaktorze decyzji politycznych nie można podejmować w oparciu o mnie grozi nie można też podejmować w oparciu o osobiste kalkulacje co jest korzystne co się zysk albo co się starać mam sytuację tragicznego nałożenia się na siebie kataklizmu epidemicznego i strachu i Jeżeli o coś mam do siebie pretensje to o to że od wielu tygodni nie udaje mi się namówić ani polityków Prawa i Sprawiedliwości ani polityków opozycyjnych że byśmy wspólnie znaleźli na przełożenie wyborów i przestań mi o tym gadać przestali się tym są panie premierze Ja rozumiem tylko że kilkanaście dni dzisiaj to rząd będzie informował o kolejnych etapach odmrożenia ale jednak przyzna pan mamy kilkanaście dni do wyborów prezydenckich od których zależy bardzo bardzo wiele również to jak będziemy walczyć z epidemią Wydaje mi się że Polakom należy się pełna informacja Co do wyborów co do ich trybu przeprowadzania więc myślą że czy o tych wyborach musimy rozmawiać jak ja bym się zastanawiam też jakie pan ma Apel do liderów sprawiedliwości którzy tak jak Ryszard Terlecki Czy Adam Lipiński którzy mówią takie rzeczy w mediach o tym kołysaniu łódką o pana chorych ambicjach Czy pan do nich jakoś zaapelujesz żeby tobie Moc jednego z ja jestem zwolennikiem na rozmawianie za pośrednictwem mediów tylko rozmawiania a w twarzą w twarz Na pewno przed głosowaniem i się Maja dojdzie jeszcze do spotkania przemija do takiego spotkania z panem prezesem Kaczyńskim czy Ewentualnie jeżeli on będzie sobie tego życzył z innymi graczami Prawa i Sprawiedliwości Mam nadzieję że gdy pracujemy wspólne rozwiązanie bo tutaj się zgadzam z wymienionymi przez pana politykami Prawa i Sprawiedliwości że wewnętrzne animozje nie służą Polsce