Politycy PiS wspierają WOŚP. "Skromnie do puszki"

Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta i Tadeusz Cymański, poseł PiS pojawili się w studiu TVN z serduszkami WOŚP naklejonymi na marynarki. – Ja skromnie do puszki – powiedział Dera zapytany o akcję Jurka Owsiaka.

To duża zmiana w podejściu PiS do WOŚP. TVP już przed południem pokazała króciutką relację na temat 27. finału orkiestry, a niektórzy politycy partii rządzącej pokazali się z czerwonymi serduszkami. W programie "Kawa na ławę" prowadzący zapytał gości, czy wspierają akcję Owsiaka. – Ja skromnie do puszki. Para prezydencka przekazała - jak co roku - przedmioty na aukcję. – powiedział Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy.