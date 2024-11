Politycy PiS o Mariannie Schreiber: Jest niezwykle zdeterminowana

Marianna Schreiber, żona byłego ministra Łukasza Schreibera, rozstała się z mężem w trakcie kampanii samorządowej w 2024 r. Teraz zauważono ją na zakupach w towarzystwie Przemysława Czarneckiego , co sprowokowało podejrzenia o nowym związku.

- Marianna jest niezwykle zdeterminowana i sięgnie wszelkich metod, żeby być na tapecie, a Przemek... chyba nie wie, w co wchodzi - skomentował w rozmowie z Wirtualną Polską pojawiające się doniesienia o potencjalnym nowym związku Marianny Schreiber były wiceminister z rządu PiS.

- Ma dobre serce, które chyba zostało właśnie omotane. To dobry chłopak. Jeśli się pcha w takie coś to znaczy, że raczej nie wie, co robi. Dziwne, bo popularności nie potrzebuje, kampanii nie ma, ale ona potrzebuje, wiec może szuka kolejnych sposobów - dodaje rozmówca WP.