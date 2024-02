Politycy PiS inwigilowani Pegasusem? Suski zabrał głos

Politycy PiS też byli inwigilowani Pegasusem? Lista nazwisk ma krążyć wśród członków partii i wywołuje obawy - podaje portal gazeta.pl. Pojawiają się na niej m.in. Marek Suski, Adam Bielan czy Ryszard Terlecki. - Ja nie wiem czy w ogóle taki program był wykorzystywany. A nawet, gdyby był, to ja nie mam nic na sumieniu. Wszelkie moje działania zmierzały w kierunku służby naszemu państwu, polskim obywatelom. Nawet jeśli ktoś mnie inwigilował, to nie mam się czego obawiać - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Marek Suski (PiS). Zapewnił, że "nie ma wiedzy"w sprawie listy, która ma rzekomo krążyć wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. Suski stwierdził też, że jeżeli doniesienia o podsłuchach, jakie pojawiły się w mediach, są prawdziwe, to prokuratura powinna wyjaśnić "kto to wyniósł", bo - jak podkreślił - "są to informacje tajne". - Tak czy inaczej ta sytuacja jest dość kuriozalna - podsumował polityk.

