Politycy komentują propozycję Morawieckiego. Chodzi o utworzenie nowej izby TSUE

Pojawiają się też głosy, że Morawieckiemu chodzi o to by "rozwodnić strukturę TSUE", do czego miałoby się przyczynić utworzenie nowej Izby. Niektórzy zwracają ponadto uwagę, że unijny Trybunał chce reformować szef rządu, który nie wykonuje jego orzeczeń. To z kolei powoduje ich zdaniem, że takich propozycji nie należy traktować poważnie.