"Politologicznie bez sensu". Minister o czarnym scenariuszu dla rządu

Czy jeśli ustawa o Sądzie Najwyższym nie zostanie przyjęta, to rząd upadnie? Przeciwnikami projektu są ludzie Zbigniewa Ziobry. Patryk Michalski pytał o to w programie "Tłit" Marcina Horałę, wiceministra funduszy z PiS. - Nie widzę ku temu podstaw. Jesteśmy na końcu kadencji. Co by to dało? Byłoby to politologicznie bez sensu - odpowiedział polityk PiS. Czy Zbigniew Ziobro będzie dalej startować w wyborach z PiS? - Takie zabieganie o swoją markę jest, na poziomie analizy politycznej, zrozumiałe. Jestem przekonany, że po wszystkich turbulencjach Zjednoczona Prawica będzie dalej zjednoczona tak jak jest i wygra wybory. Musi nastąpić pewne ważenie wagi sił. Kształt list wyborczych musi uwzględniać proporcje między koalicjantami, a proporcja jest przechylona jednoznacznie na korzyść PiS - dodał Marcin Horała.

