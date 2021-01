Politolog: PiS bez Jarosława Kaczyńskiego się rozpadnie

Jarosław Kaczyński zapowiedział, że najbliższe wybory wewnętrzne w PiS będą ostatnimi, w których będzie startował na szefa partii. Kongres, na którym na zostać wybrany nowy lider Prawa i Sprawiedliwości ma zostać zwołany w momencie, gdy pozwoli na to sytuacja pandemiczna. - Wiek kanoniczny w Kościele to 75 lat. To wystarczy. Ale to nie oznacza, że będę w polityce do tego wieku. Może odejdę wcześniej - mówił prezes PiS.