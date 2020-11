Prof. Jadwiga Staniszkis: Jarosław Kaczyński powinien się wycofać

Przypomnijmy, że podczas ostatniego posiedzenia Sejmu Jarosław Kaczyński oskarżył opozycję o to, że podburza ulicę do protestów, które pochłonęły życie setek osób. - Macie krew na rękach, łamiecie art. 165 (Kodeksu karnego - red.) Nie powinno was być w tej izbie. Dopuściliście się zbrodni - grzmiał w parlamencie prezes PiS.