Politico: Niemcy wprowadzą tymczasowe kontrole na granicy z Polską

Z dokumentu, opartego o informacje Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF), wynika, że od stycznia 2021 roku do maja 2023 roku wniosek o azyl w Niemczech złożyło 1230 osób, które otrzymały wcześniej wizę wydaną przez Polskę. W 2021 roku były to 273 osoby, w 2022 roku - 606 osób, a od stycznia do maja 2023 roku - 351 osób - czytamy.