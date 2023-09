"Die Welt" o azylantach z polskimi wizami: rosnący trend

Zdaniem Stuebgena "wzrost nielegalnego przemytu ludzi przez polską granicę przekracza obecnie wszelkie ramy" – cytuje słowa ministra "Der Tagesspiegel". Jego zdaniem nie było tak nawet podczas kryzysu migracyjnego w 2016 roku. Wśród zatrzymywanych 85 proc. stanowią Syryjczycy. Według Michaela Stuebgena są to tzw. "gwarantowane przemyty". Oznacza to, że zawierane są umowy na gwarantowany dostęp do Europy, bez względu na to, ile prób będzie do tego potrzebnych. Według szefa brandenburskiego MSW służby wywiadowcze ujawniły także, że "Rosja coraz częściej wysyła ekstremistów na szlak bałkański". Ma to być korzystne dla Rosji, gdyż "mogą się pozbyć ludzi, którzy mogą za to spowodować szkody w Europie" – wyjaśnił Stuebgen w "Tagesspieglu".