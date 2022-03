Wojna w Ukrainie. Ateny zrywają z tradycją. Grecy wściekli na premiera

Premier Kyriakos Mitsotakis radykalnie zmienił wieloletnią niechęć rządów Grecji do angażowania się w zagraniczne konflikty. Po wkroczeniu wojsk rosyjskich do Ukrainy Grecja była jednym z pierwszych krajów UE, które ogłosiły, że wyślą do Kijowa broń. Ale ta decyzja rozsierdziła zdecydowaną większość Greków, a eksperci mówią o "dnie stosunków z Rosją" - pisze serwis "Politico".