Policjant zginął podczas ostrzału. Jego dowódca przechodzi na emeryturę

Szajka bandytów próbowała w grudniu okraść bankomat w Wiszni Małej (woj. dolnośląskie). Podczas akcji zginął jeden z antyterrorystów. Jego dowódca nie został rozliczony, a niedługo przejdzie na emeryturę.

W nocy z 2 na 3 grudnia przestępcy otworzyli ogień do policjantów próbujących powstrzymać sprawców włamania do bankomatu. Do antyterrorystów został otworzony ogień z broni maszynowej. W wyniku akcji zginął Koziarski, a trzech jego kolegów zostało rannych.