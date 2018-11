Policjanci wrócą z L4 na ulice? Trwają rozmowy w MSWiA

Od rana trwają w MSWiA rozmowy szefa resortu Joachima Brudzińskiego z policyjnymi związkowcami. - Mundurowi zamierzają rozmawiać z ministrem do skutku. - To jedyna droga do zakończenia impasu -powiedział przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Na początku października przez Warszawę przemaszerowała gigantyczna manifestacja służb mundurowych (East News, Fot: Arkadiusz Ziółek)

Rozmowy w resorcie rozpoczęły się w czwartek o godz. 11. Zaprosił na nie związkowców minister Brudziński. - Rozmowy trwają, szukamy wspólnego języka. Powiem nawet więcej. Być może znaleźliśmy już ten wspólny język. Nic więcej w tej chwili nie mogę powiedzieć - poinformował Jankowski, który o godz. 14.30 wyszedł do dziennikarzy.

Jankowski dodał, że związkowcy wrócą na rozmowy jeszcze w czwartek. - Życzyłbym sobie, i pewnie wszyscy by sobie życzyli, żeby te rozmowy zakończyły się jak najszybciej. Zależy na tym wszystkim, społeczeństwu i policjantom. Widzę dobrą wolę, rozmowy trwają - dodał.

Protest policjantów, do których dołączyli funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej trwa od lipca. Początkowo związkowcy domagali się podwyżek o 650 zł, powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego i odmrożenia waloryzacji pensji. Później NSZZ Policjantów informował o gotowości do ustępstw, m.in. w sprawie powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego.

Przed 1 listopada policjanci zaczęłi masowo brać zwolnienia lekarskie. W środę rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka informował, że w całym kraju na L4 może przebywać nawet kilkanaście procent funkcjonariuszy.

W niektórych regionach Polski sytuacja jest krytyczna. Jak informują media na policyjne patrole wyjeżdżają szefowie komisariatów, bo reszta funkcjonariuszy jest na zwolnieniach lekarskich.

Pojawiły się wątpliwości, czy policja będzie w stanie zabezpieczyć obchody 100-lecia niepodległości w Warszawie i innych miastach. Jak dowiedziała się WP specjalna zachęta, czyli 1000 zł za pozostanie na służbie 11 listopada, nie skutkuje.