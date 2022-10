Policjanci ruszyli na ratunek. Ta kobieta miała wielkie szczęście

W jednej z miejscowości na Florydzie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Przez szalejący huragan Ian w zeszłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych panował wielki chaos. Jedno z aut zostało zmiecione przez ekstremalną powódź w wyniku wylania lokalnej rzeki Little Econ. Kierująca pojazdem kobieta zdążyła opuścić auto w ostatniej chwil, po czym ostatkiem sił chwyciła się za drzewo, dramatycznie wołając o pomoc. Po kilku minutach na ratunek przybył zespół policjantów z hrabstwa Orange. Funkcjonariusze utworzyli korytarz życia i rozłożyli linę, dzięki której udało się wyciągnąć kobietę na bezpieczną powierzchnię. Szalejący prąd przy próbie samodzielnej ucieczki mógł porwać kobietę, co automatycznie zagrażałoby jej życiu. Huragan Ian sterroryzował USA, a także spowodował śmierć 34 osób i przyczynił się do ogromnych zniszczeń o łącznej wartości miliardów dolarów na Florydzie i Północnej Karolinie.