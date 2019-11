Policjanci puścili pijanego kierowcę. Wypił jeszcze więcej i potrącił dwie osoby

Gdy funkcjonariusze zatrzymali 49-latka po raz pierwszy, miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dostał reprymendę, ale wiele sobie z tego nie zrobił. Kilka godzin później mężczyzna ponownie ruszył w drogę. Był jeszcze bardziej pijany, a konsekwencje jego zachowania okazały się znacznie poważniejsze.

Do pierwszej sytuacji doszło w miejscowości Sitno. Policjanci zauważyli samochód, którego sposób jazdy wzbudził ich podejrzenia. Chcieli zatrzymali auto. Gdy siedzący za kółkiem mężczyzna zauważył radiowóz próbował uniknąć kontroli drogowej. Wbiegł na teren posesji, gdzie zatrzymali go mundurowi. Policjanci potwierdzili, że jest to 49-letni mieszkaniec gminy Międzyrzec Podlaski.