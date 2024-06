Policjanci postrzelili mężczyznę. Zostali uniewinnieni

Zdarzenie miało miejsce 3 czerwca 2021 roku. Policjanci zostali wezwani do Antoninka przez mieszkańców, którzy zgłosili obecność zakrwawionego mężczyzny. Na miejsce zdarzenia przybył patrol policji. W pewnym momencie funkcjonariusze użyli broni przeciwko mężczyźnie, strzelając do niego w nogę i brzuch. Pomimo poważnych ran, ratownikom medycznym udało się uratować życie poszkodowanego, który został przetransportowany do szpitala w stanie ciężkim.