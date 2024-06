Duża zmiana na granicy. Nowa formacja przesunięta do pomocy

Zapytany w czwartek w Radiu Zet wiceszef MON Czesław Mroczek, czy jeśli dojdzie do próby sforsowania zapory i żołnierz użyje broni palnej, to będzie za to odpowiadał karnie, wiceminister Mroczek powiedział, że "nie będzie on ponosił odpowiedzialności, jeśli będzie to nie tylko sforsowanie linii granicznej, ale także zamach na jego zdrowie bądź życie". Przyznał, że będą mogły zostać postawione zarzuty, iż "obrona poszła zbyt daleko".